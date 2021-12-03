【甩門事故】港鐵MTR Mobile用戶送1000MTR分 作為心意向市民致歉

港鐵銅鑼灣站昨晚於下班繁忙時間，發生列車車門飛脫意外，導致灣仔至鰂魚涌站服務一度暫停近3小時，大批市民受到影響。港鐵今日宣布，向有MTR Mobile app的登記用戶送上1000 MTR分作為小小心意，並再次就事故向公眾致歉。

港鐵今天（3日）表示，為12月2日或之前登記的MTR Mobile用戶，存入1000 MTR分作補償。積分於今天 自動存入用戶戶口，用戶可在應用程式「賺分」的位置查閱詳情。

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責任編輯：龍紀瑩

