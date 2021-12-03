【食品安全】美國研究指86%快餐含塑化劑 美藥管局正重新評估食安標準

喬治華盛頓大學（George Washington University）研究團隊分別從德州各知名快餐店購買64份快餐，並要求提供三副未使用過的處理食品的手套。研究表示，塑料容器、塑料餐具和塑料食品包裝等含有鄰苯二甲酸酯，並會滲入食物中，導致有86%的食品樣品都含有塑化劑。

調查中的快餐店有漢堡連鎖店麥當勞和漢堡王（Burger King），披薩連鎖店Pizza Hut，達美樂（Domino’s），以及墨西哥料理連鎖店Taco Bell和Chipotle。

研究人員對食物樣本和手套進行了11種潛在有害化學物質的檢測，結果發現了10種化學物質，其中包括已知有害人體健康的鄰苯二甲酸酯（phthalate）。這些化學物質是塑料工業中最常見的增塑劑（也叫塑化劑），廣泛應用於各種塑料製品。

研究當中，有86%的食品樣品含有塑化劑，81%的食品樣本含鄰苯二甲酸酯（DnBP），70%含有鄰苯二甲酸酯（DEHP）。研究表示，這兩種化學物質對人體健康有負面影響，包括擾亂人體內分泌系統、導致生育和生殖問題，以至影響兒童的學習能力、注意力，造成行為障礙。鄰苯二甲酸酯已被禁止用於玩具和其它一些產品，但仍然常用於製造橡膠手套、工業軟管或食品傳送帶。

負責監管食品安全的美國食品和藥物管理局（The Food and Drug Administration，FDA，），目前沒有限制食品中鄰苯二甲酸酯的含量。但FDA在一份聲明中表示，將會仔細審核喬治‧華盛頓大學的研究，並將其作為科學證據。

這項新研究日前發表於《暴露科學與環境流行病學雜誌》（Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology）。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

