【網絡安全】分析指暗網非法出售400萬張信用卡資料 當中40萬張屬港人持有

NordVPN的最新研究分析了400萬張在暗網上出售的信用卡，這些信用卡屬於140個國家的公民。 其中40萬張屬於香港人所有，同時發現，最易遭外洩信用卡資料的地區為香港。

調查發現，最易遭外洩的地區是香港，具有最大可能風險分為1。排名第二的是澳洲，得分為0.85，之後是新西蘭，分數為0.8。 最不易遭外洩的分數是0，即最低風險的國家為荷蘭。這些卡片的平均價格是9.7美元。香港信用卡的平均價格是19.8美元。

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責任編輯：龍紀瑩

