【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 股市 22:35 2021/12/03 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓） 按此→ 黃偉豪：中銀香港（02388） 按此→ 梁耀康：港交所（00388） 按此→ 梁耀康：中國建築國際 （03311） 按此→ 孫運喜：山東新華製藥（00719） 按此→ 孫運喜：同仁堂科技（01666） 按此→梁耀康：龍源電力（00916） 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 2021/11/29 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 2021/11/30 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 2021/12/01 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際 （03311） 2021/12/02 【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際 （03311） 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 今日 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 18:37 2021/11/29 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 18:27 2021/11/30 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 18:14 2021/12/01 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 今日 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 今日 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際 （03311） 2021/12/02 【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際 （03311） 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 2021/12/01 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 2021/11/30 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 港股 股票