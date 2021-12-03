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【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒

股市 22:35 2021/12/03

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潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓）

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欄名 : 潛力股精選

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