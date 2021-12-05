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【放空商機】甘願付錢「放空」！　社會、疫情壓力大　南韓「放空」產業興起

14:00 2021/12/05

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首爾除了出現「放空茶室」外，戲院亦上映「放空」電影。（Green Lab 網站圖片）

南韓社會壓力大，再加上疫情造成的恐慌情緒，當地最近開始興起一股「放空」熱潮。除了首爾出現「放空茶室」外，戲院甚至上映「放空」電影，吸引不少市民甘願付錢「放空」。

【治癒經濟】日本茶道體驗受歡迎 慢活文化不再小眾？（有片） 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

據《獨立報》報導，當地最近興起一股「放空」熱潮，例如首爾市中心的「首爾森林」旁，就有一間名為「綠色實驗室」（Green Lab）的茶室，消費者可以到店內點一杯茶，坐在對著森林的落地窗前放空。但這間店也有「放空」規則，就是顧客不能說話、手機必須設為靜音、所有人必須脫鞋就坐。

付47元看飛機穿梭畫面

南韓戲院也看準「放空」商機，如在上月當地戲院上映了一套長達40分鐘的《飛行》（Flight），電影沒有劇情、沒有橋段，全程只有一架飛機在雲端穿梭40分鐘的畫面，票價6美金（約47港元），目的就是讓消費者「在軟綿綿的雲端上休息一下」。至於這部《飛行》是去年同為「放空大片」的電影《火呆》（Fire Mung）的續集，後者的內容是長達30分鐘的營火燃燒。

對此，消費流行觀察家Yoon Duk-hwan表示，這股「放空」潮流，將一直延續到後疫情時期。他指，要同時處理被困住和孤單的情緒是非常困難的，所以人們想要一個家中之外的空間放空，直到疫情幾乎完全結束為止。

【職場文化】英藝廊老闆以現金獎勵不請病假員工 稱上班就會「感覺好轉」

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記者：廖淑瑩

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