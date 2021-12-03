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【健康資訊】與寵物共眠可治療抑鬱症？美國研究：弊大於利

理財智慧 18:07 2021/12/03

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現今社會不少人也會在家中飼養寵物，部分人與寵物甚至會一起共眠，南加州大學一項研究指出患有抑鬱症或焦慮症的人可能會受益於將寵物放在床上，因為寵物是一個大枕頭、一條大毯子，他們可能會覺得這個依偎、可愛、毛茸茸的動物會減少他們的焦慮。

【心理健康】74%青少年認為需增加心理支援 有機構推情緒輔導員培訓計劃 為青少年提供情緒支援【下一頁


而近日一頂來自約翰霍普金斯大學的研究卻指出，儘管與寵物共眠可以緩解焦慮，加強飼主與寵物的情感連結，但也同樣會導致你能無法獲得高質量的睡眠，醫學院睡眠研究主任兼醫學系教授 Vsevolod Polotsky 博士指動物可能會移動、吠叫並擾亂睡眠。由於狗和貓等寵物的睡眠不是連續的，牠們不可避免地會起床走在床上，踩到人，而所有這些活動都會導致睡眠碎片化。

而范伯格醫學院神經病學和預防醫學副教授Kristen Knutson 則指，受到寵物活動會造成微覺醒，而這些“微覺醒”可能是在飼主不知情的情況下發生，它們具有破壞性，會將您從深度睡眠中拉出來。 而深度睡眠與壓力荷爾蒙皮質醇的釋放有關，這會使睡眠變得更糟。

皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價【下一頁

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記者：鄭日棱

寵物議題 美國 抑鬱症 焦慮症

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