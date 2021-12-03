【科技一周回顧】「港康碼」申請詳情公開　高通驍龍年度技術高峰會開鑼

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【港康碼】申請港康碼要留意！ 實名登記+更新安心出行3.0版本上載行蹤

香港特區政府近日積極與內地討論恢復免檢疫通關，而終在昨（2日）有新進展。創新及科技局舉行記者會公布「香港健康碼」安排詳情，讓市民申請及熟習功能，待正式「通關」時可以暢順運作。

＜＜【港版健康碼】港府推香港健康碼 新加坡、歐盟等地亦設類似措施

2/【Tesla新品】Tesla推出兒童電動車Cyberquad 售1.48萬元（多圖）

Tesla在2019年底宣布推出電動車Cybertruck，但推出日期一再推遲到2022年，令大批Tesla愛好者失望。而在Cybertruck正式登場前，Tesla就先推出兒童版電動ATV「Cyberquad」，最高時速可達為10英里/小時（即約16公里/小時）。目前已正式在美國及澳洲上市，售價為1,900美元（約1.48萬港元）。

3/【元宇宙】高通展示元宇宙技術 夥Meta率先示範虛擬會議室方式對話（有片！）

高通（Qualcomm）日前舉行驍龍（Snapdragon）年度技術高峰會，不但帶來多款新產品平台，高通總裁Cristiano Amon更與Meta首席技術官Andrew Bosworth透過虛擬會議室進行對話，為大眾示範元宇宙技術應用。

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＜＜【驍龍獨立】高通驍龍年度技術高峰會開鑼 新一代旗艦手機芯片名稱終揭曉

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4/【iPhone】新不如舊？ iPhone 6 Plus恐今年底列入蘋果淘汰名單

蘋果早前推出iPhone 13系列新機，但仍有不少「果粉」喜歡使用舊型號的iPhone。據外媒《MacRumors》報道，蘋果將於今年底把iPhone 6 Plus列入淘汰名單中，意味著該型號的手機自明年起難以獲得官方維修服務。

責任編輯：黃顯晴