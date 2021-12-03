【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身

英國因應Omicron變種再次實施口罩令，在商店内及乘搭公共交通工具必須佩戴口罩。英國威廉王子夫人凱特周四（2日）在倫敦參觀展覽時以身作則，跟足防疫指引全程配戴口罩。

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英國本周起重推口罩令，民眾除了乘搭公共交通工具時，進入商舖、銀行、郵局等場所都必須戴口罩，違例者可被罰款200英鎊（約2,070港元）。當局亦建議，雖然口罩令未有涵蓋其他室內場所，但呼籲應在擁擠及密閉空間戴口罩，減低與陌生人接觸受感染的機會。

倫敦交通局數據指，周二（11月30日）已有超過150名乘客因未戴口罩被罰款。

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英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）周四前往倫敦Victoria and Albert Museum（簡稱V&A博物館）參觀新展覽。凱特身穿黑色闊腳褲及印花恤衫，亦遵循當局指引佩戴口罩。

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在V&A博物館館長亨特（Tristram Hunt）及展覽策劃人麥卡錫 （Kieran McCarthy）陪同導賞，凱特觀賞由俄羅斯著名工匠Peter Carl Faberge製作的皇室復活節彩蛋（Imperial Easter Eggs）。展覽亦向英女王借出3件作品，部分展品更屬首次在英國展出。

另外，凱特與V&A博物館早有淵源，她於2018年成為首名參觀V&A的王室成員。

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責任編輯：郭麗明