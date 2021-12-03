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【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）

股市 19:10 2021/12/03

分享：

受惠於中概股回流消息帶動，港交所 （00388） 今日收市升4%以上，收報450.8元。獨立股評人梁耀康認為隨著更多中概股回流。港交所 （00388） 會受惠。加上港股開始觸底，建議投資者可於考慮買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。

*趁跌市收集好股　騰訊700vs港交所388有冇得諗？*【按此速睇】

*重溫《ET講股通》梁耀康：中概股風暴【按此-附Time code】

欄名 : 潛力股精選

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