【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 股市 19:10 2021/12/03 分享： 受惠於中概股回流消息帶動，港交所 （00388） 今日收市升4%以上，收報450.8元。獨立股評人梁耀康認為隨著更多中概股回流。港交所 （00388） 會受惠。加上港股開始觸底，建議投資者可於考慮買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。 *趁跌市收集好股 騰訊700vs港交所388有冇得諗？*【按此速睇】 *重溫《ET講股通》梁耀康：中概股風暴【按此-附Time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 2021/11/26 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 2021/11/29 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 2021/11/30 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 2021/12/01 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際 （03311） 2021/12/02 【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際 （03311） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 19:41 2021/11/26 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 18:37 2021/11/29 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 18:27 2021/11/30 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 今日 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際 （03311） 2021/12/02 【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際 （03311） 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 2021/12/01 【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 2021/11/30 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 2021/11/29 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 香港交易所（00388） 買入 中國概念股 香港交易及結算所有限公司 港股