【Omicron變種】挪威聖誕派對爆疫 最少50人中招

全球多國因應Omicron變種病毒，收緊防疫限制。而挪威一場聖誕派對爆發大規模疫情，最少50名參加者感染Omicron變種病毒。挪威政府收緊防疫措施，包括要求餐廳酒吧必須登記顧客資料。

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挪威公共衛生研究所周四（2日）宣布，一間公司早前於首都奧斯陸（Oslo）一間餐廳提前舉行聖誕派對。派對後最少50人確診Omicron變種，確診者主要居住在奧斯陸及周邊地區。

連同周一（11月29日）宣布的兩宗確診個案在内，挪威累計已有50多宗Omicron變種個案。

奧斯陸的檢測小組已聯絡市政部門開始進行檢測追蹤。奧斯陸市政府周三（1日）起敦促，曾到訪市内兩間餐廳的民眾進行檢測。

奧斯陸市政府發表聲明，指當局預計會更新更多Omicron變種個案，會透過檢測追蹤來阻止變種大規模擴散。

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挪威政府為應對Omicron變種，宣布周五（3日）起實施新防疫限制。任何旅客如要入境挪威，必須在入境24小時内進行新冠檢測。

其中奧斯陸及周邊地區實施全國最嚴格限制，包括要求民眾盡量在家工作、規定私人室内活動的出席人數上限為100人、要求餐廳及酒吧登記顧客資料。

挪威政府本周也建議民眾，在乘坐公共交通工具、進入商店和商場時佩戴口罩。

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責任編輯：鄭錦玲