【科技應用】南韓2025年推VR駕駛考試　評估年邁司機是否適合駕駛

南韓人口老化問題急速加劇，高齡司機出交通意外的機會也不斷提升。為解決高齡司機意外問題，南韓近日宣布計畫在2025年推出虛擬實境（VR）駕駛考試，透過VR模擬駕駛場景，測試65歲或以上的駕駛及認知能力，評估是否可續發駕駛執照。

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外媒Gadget 360報道指，南韓國家警察廳日前提到，現時正計畫從2025年起，藉由VR方式測試年邁司機是否適合繼續駕駛。在此駕駛考試中，司機需要戴上VR設備進行模擬駕駛，測試過程會模擬在日間及夜間行車、前車切換車道、十字路口事故、前方有動物穿越等情況，用作評估65歲或以上的駕駛及認知能力。

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南韓國家警察廳表示，盼能透過推行相關計畫，減少交通以外事故。根據韓國道路交通管理局的交通事故分析系統（Korean Road Traffic Authority's Traffic Accident Analysis System）所提供的數據顯示，在20.9萬宗意外中，有3.1萬宗意外都是由年長駕駛者造成。

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責任編輯：何子澄