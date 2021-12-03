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【虛擬保險】OneDegree保險產品月均銷售增逾30% 共同創辦人郭彥麟：正籌備下一輪B2融資

環球政經 18:56 2021/12/03

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保險科技公司OneDegree表示，截至今年11月，公司每月平均銷售增長逾30%，累積付費用數目達至10萬；其共同創辦人郭彥麟預計，在2025年本港市面上有五成一般保險產品，均會透過網上進行銷售，並期望品牌能躋身全港首三大一般保險公司之一。

OneDegree 於12月1日推出「無限護身保」，提供「總索償次數無上限」服務，受保人於保單生效期內，任何種類受保危疾均可索償一次，同時亦62種嚴重疾病，包括7大常見危疾例如癌症、冠狀動脈手術、心臟病、中風等，另外亦涵蓋3種早期危疾；亦不設生存期。

郭彥麟表示，推出個人健康的保障產品後，公司下一步將提供多元化保險產品，包括家居、旅遊、意外和醫療保障等，至於人壽類保險亦會是考慮範圍之內，但目前暫未有相關牌照。他又指，「OneDegree」會繼續於亞洲區拓展業務，並進軍歐洲、東南亞等地區，冀發展成國際企業。

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早前OneDegree公布推出數字資產保險，郭彥麟指出，數字資產保險做法如同銀行「最低存款保障」一樣，若銀行倒閉，客戶獲最高達50萬元補償，以增加信心，現時全球包括「OneDegree」在內只有兩間公司有相關產品，發展空間大，但強調網絡安全是最為重要。

他表示，自己對「OneDegree」網絡安全有信心，亦有其他企業採用自家網絡安全後台服務；惟他表示暫未有對公司上市，設下時間表，以及未決定在何地上市，他指出要視乎公司未來的發展步伐，再作考慮。

 

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責任編輯：潘曉豐

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