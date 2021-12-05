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【日本食品】日本蕃薯大受歡迎　出口持續增加　研究機構改良出1600種「精英蕃薯」

12:00 2021/12/05

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日本蕃薯在東南亞及北美等海外市場亦非常受歡迎，今年首9個月的出口貨值按年增加10%。（法新社圖片）

本港的日式超市內，近年看到愈來愈多種類的日本蕃薯。日本蕃薯在東南亞及北美等海外市場亦非常受歡迎，今年首9個月的出口貨值按年增加10%。向來成功非僥倖，原來日本有機構進行研究，持續改良蕃薯種植，據指蕃薯種類已達到1600種。

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據日本傳媒報道，日本蕃薯人氣持續高企。在日本國內，其價格亦一直上漲，今年首10個月的平均批發價格亦按年增加14%至每公斤293日圓（約20港元）。雖然蕃薯只是平民食材，但到了冬季，蕃薯便特別受歡迎。

日本農業機構培養1600種「精英蕃薯」

在日本，日本農業食品產業技術綜合研究機構長年從事品種改良，其中日本農業研究中心的倉庫內， 整齊地擺放著很多籃子，裡面全部都是蕃薯。每個籃子都有名字或記號，例如「元氣」、「太白」等。研究人員解釋，自二戰前，便開始為蕃薯進行品種改良，現時「精英種類」已達到1600種。

人員進一步解釋，按照系列和親緣助蕃薯繁殖 ，或改善種植技術，令蕃薯含糖量更高，蕃薯可以在高溫高濕環境下進行自我修復，防止腐爛。以著名品種「紅遙」為例，這款蕃薯以加熱後變得甘甜軟糯聞名，於2007年開發而成，成功帶動高含糖量蕃薯的銷售。同時，「新蕃薯」亦陸續出現，包括今年發佈的新品種「amahazuki」，含糖量超過紅遙，存放更方便；將會於明年正式推出市場。

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責任編輯：葉泳珊

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