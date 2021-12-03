參加鴨靈號維港觀光遊 KKday獨家送限量版姜濤紀念船卡及姜濤簽名古董帆船紀念幣

近期旅遊體驗及在地吃喝玩樂綫上平台KKday大灑金錢請來資深藝人鄭裕玲和人氣王姜濤一齊拍廣告，大賣酒店優惠，廣告中姜濤一身青春氣息，早已經令姜糖們（姜濤粉絲）尖叫，加上因入住酒店可獲得姜濤簽名心意咭，姜糖們紛紛攘着要Book酒店Staycation。

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不過，現在除了去酒店Staycation，大家或者都有發現近日出現了一掛上鄭裕玲和姜濤肖象的帆船，據介紹，原來這叫——鴨靈號，是香港唯一仍在海上航行的中式古董帆船，來自本地及外國的朋友、旅客及團體都喜愛透過乘坐鴨靈號於維港穿梭，感受香港在不同時令和節慶時的活力及美態。

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今次KKday再推優惠，參加鴨靈號維港觀光遊的乘客，均可獲得KKday獨家送的精製姜濤紀念船卡(限量版)及刻有姜濤簽名古董帆船紀念幣。

近日大家都忙於辦獎禮拉票投票，相信也不了不少心血，現在姜糖們是時候趁假期上船Chill一Chill了，當然還有上船打咭和領取姜濤紀念品啦！

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有關詳情如下： 鴨靈號｜維港觀光遊（附報名連結） 每張訂單最多只可以攜帶一位3歲或以下幼童登船，如多攜帶一位幼童需要按4-11歲兒童收費 出發時間：15:30 / 18:30，航線：尖沙咀東 星光大道 梯台 (星巴克咖啡店正前面) 原點上落 出發時間：16:30 / 19:30，航線：尖沙咀東 星光大道 梯台 (星巴克咖啡店正前面) ＞ 中環 9 號碼頭 出發時間：13:30 / 20:30，航線：中環 9 號碼頭 原點上落 出發時間：14:30 / 17:30，航線：中環 9 號碼頭 ＞ 尖沙咀東 星光大道 梯台 (星巴克咖啡店正前面)

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記者：張以正