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【職場文化】投訴無門！蘋果前線員工壓力爆煲　需三分鐘內解決客戶問題

14:00 2021/12/04

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Apple的高壓保密工作環境，導致員工患上抑鬱。（法新社圖片）

蘋果（Apple）的職場文化一直為人詬病，蘋果繼早前面臨由前員工發起「#AppleToo」以反對不公的活動後，近日再捲入以高壓經營手段，導致前線員工因工作壓力過大而自殺的風波。事件更引來公眾反思及疑問，蘋果作為科技企業的龍頭，在成功背後，旗下的員工同時承受了多少壓榨和不公平待遇？

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據外媒The Verge報道，一名蘋果前員工Mark Calivas早前因患抑鬱症而自殺身亡，其好友Jimmy Bailey接受訪問時直斥：「害死Calivas的正是在蘋果的工作。」據悉，Calivas初時十分享受在Apple工作，惟新招聘的經理著重數據，而新經理亦曾表明不喜歡Calivas，他亦因此常受到不公平對待。據Calivas密友指，Calivas長期受到經理的恐嚇和欺負，最終於2021年確診抑鬱症，並需要請病假休息。

高壓環境工作　患上抑鬱

同時，Bailey和兩名前員工表示曾向蘋果人力資源部投訴，並參加了六項調查，昐能成功追討。惟The Verge再次向蘋果查詢時，蘋果發言人Nick Lechy僅表示，因該企致力創造保密環境，因此不會具體討論員工問題。同時反映蘋果員工需面對投訴無門的情況，即使受到職場歧視，也難以透過官方途徑解決並得到正面回應。

工作流於數字遊戲，非向客戶提供幫助

據悉，有部分前線員工認同該企的理念和使命，但他們表示當覺得蘋果主動放棄前線員工，並常有過量工作時，亦因此感崩潰。例如於2017年，蘋果曾承諾於一年內為顧客免費更換電池，並限制員工需於10分鐘內更換電池的無理要求。

另外，有員工指Apple為追求數字上的進步，要求客服員工需在三分鐘內解決顧客問題。一名前員工稱，「蘋果客服業務開始流於數字遊戲，而非向客戶提供幫助」。

員工長期面對更繁重的工作量，處於高壓工作環境，惟薪酬也不是十分理想。據招聘平台Glassdoor的數據顯示，蘋果美國零售店的員工平均時薪為19至25美元（約148至194港元）。有員工表示，雖然該薪酬水平在零售業不算低，但對於想扎根在科技業的人來說，卻難以接受；亦有員工稱，有人在Apple工作6年，但其時薪仍低於21美元（約163港元），未見有明顯增幅。

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責任編輯：文睿

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