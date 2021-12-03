【Omicron變種】印度錄2宗確診 其中1人無外遊史

印度周四（2日）宣布錄得Omicron變種確診個案，其中1名患者近期無外遊紀錄，民眾憂慮印度或爆發第3波疫情。與此同時，印度醫生罷工行動持續，有印度醫生協會表示，全國各地現正缺乏駐院醫生。

Omicron變種再感染風險 高Delta變種3倍 【下一頁】

印度周四宣布在南部卡納塔卡邦（Karnataka），錄得2宗Omicron變種確診個案。兩名患者均為男性，年齡分別為66及46歲，症狀輕微。印度衛生官員表示，已確認密切接觸者身份及採取必要預防措施。印度當局基於私隱考慮，未有透露患者國籍。

惟印媒《India TV》報道，其中1名患者為南非居民，另一名則是卡納塔卡邦科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）的醫生，該醫生沒有外遊史。情況引發民眾憂慮，Omicron變種或已傳入社區並引發第3波疫情。

美國5州發現Omicron變種確診 首錄本土個案 【下一頁】

印度周五（3日）宣布新增逾9,000宗確診個案，惟同時印度醫生罷工持續，當地駐院醫生暫停非緊急服務，要求當局開始招收新醫科研究生，以增加人手。

代表印度數十間政府醫院的印度駐院醫生協會聯合會（Federation of Resident Doctors' Association） 去信政府指，全國各地醫療機構駐院醫生人手都不足。隨著新一波疫情發生風險增加，醫療系統將會出現災難性局面。

印媒《印度時報》（Times of India）報道，政府遲遲未能決定經濟較弱群體（EWS）的席位阻礙醫科研究生入學試諮詢，新一批醫生未能到醫院就職。現有駐院醫生工作量大增，甚至需輪更長達18小時，休假時間亦嚴重不足。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀