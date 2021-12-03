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【國泰危機】國泰航空據報爆機師離職潮　國泰認炒機師事件影響士氣、擬明年重新招聘機師見習機師

股市 17:36 2021/12/03

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【國泰危機】國泰航空據報爆機師離職潮　國泰認炒機師事件影響士氣、擬明年重新招聘機師見習機師

國泰航空 （00293） 傳出現機師離職潮，國泰航空早前有機師回港染疫，並揭發3名機師經營貨運航線後，於德國法蘭克福違例離開過酒店房間，繼而解僱3人。事件引發國泰機師間不滿，認為香港「清零」檢疫措施過嚴，令機師長時間留在酒店房間，過去數周有十數名機師提出請辭。

國泰航空回應本報查詢時，承認最近發生於法蘭克福的事件影響機師近期的士氣，認為旗下機組人員在疫情營運期間，專業精神堪稱典範，維持香港與世界各地人流、貨物的連繫，也明白遵守嚴格的檢疫規定形成一定負擔。

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國泰：未來一年擬聘數百名機師　重啟見習機師計劃

國泰航空續指，當前環境對機組人員影響尤甚，已竭盡所能提供支援，包括安排閉環執勤模式後的自由時間、提供財務獎勵和延長休假的選擇，也每兩星期與機組人員交流對話，並設有多個支援小組及網絡，全天候地幫助有需要的同事。

國泰表示，集團長遠而言仍然是吸納本地和國際人才具競爭力的僱主，並計劃在未來一年聘用數百名機師，許多機師已表明有意加盟國泰，也會在2022年初重新啟動見習機師培訓計劃。

國泰：調查發現有嚴重違反機組人員在外站逗留規定情況　相關人士已解僱【下一頁】

《法新社》昨日報道，香港的嚴格檢疫措施令很多機組人員不滿，並尋找在海外的新工作機會。報道引述4名匿名國泰機師指，均表示有十數名機師同事在過去數周請辭，即使未辭職的機師亦已向國泰的競爭對手申請職位。 有受訪機師形容形勢可怕，辭職者在近期激增。該機師又指，很多同事已處於崩潰的邊緣，到現在都無發生事故是「太神奇」 。

國泰航空：基本收支平衡、近4個月燒錢大減　不排除額外融資機會【下一頁】

現時入境香港的旅客須在酒店房間裏隔離長達21天，而抵達香港的機組人員也須在酒店房間自我隔離，直到開始下一次飛行。這逼使國泰採用 「閉環式」工作行程，機組人員在完成21天的出勤周期後，需在酒店隔離14日，然後再獲14日休假。換言之，參與閉環式編更的國泰員工每次工作周期達49日 。

相關文章：【中港通關】香港健康碼12.10開放網上登記　港府據報要求設「內地航線專隊」、國泰航空籲員工準備

港股 國泰航空（00293） 國泰航空 機師

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