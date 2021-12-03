【恒騰136】恒騰建議改名為「中國儒意控股」　股價全日逆市升一成

▲ 恒騰建議改名為「中國儒意控股」

恒大 （03333） 早前悉售恒騰 （00136） 股份，加上騰訊 （00700） 亦多次減持，南瓜電影創始人柯利明變為第一大股東。恒騰 （00136） 宣布改名，建議將「恒騰網絡集團有限公司」改為「中國儒意控股有限公司」。恒騰表示，更名更適切反映公司的企業形象，更能物色及爭取商機作未來發展。恒騰全日逆市升一成，收報3.22元，成交約7.6億元。

英名則建議由「HengTen Networks Group Limited」更改為「China Ruyi Holdings Limited」。若改名建議獲通過，股份簡稱及公司標誌亦同樣會更改。

圖看恒騰新舊標誌

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恒大自債務危機後，已多次減持恒騰，上月更折讓逾兩成沽清恒騰套現。而騰訊亦數次減持恒騰股份，據聯交所股權披露顯示，騰訊仍持有19.7%股權，至於第一大股東柯利明則持有40.4%恒騰股權。

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