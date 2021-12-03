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【Meta】Meta：中小企明年面臨更大挑戰　宜採用短片、通訊工具增聯繫

科技 17:20 2021/12/03

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Meta指出，由於中小企在疫情期間受到的打擊最為嚴重，今年舉辦了450多場研討會，培訓亞太地區的71,000間中小企。（Meta官網圖片）

不少企業在新冠肺炎疫情下，將業務拓展至線上平台，應對營運挑戰。Meta今（3日）舉行亞太區線上媒體日，宣佈明年將聚焦幫助企業為未來做好準備，構建元宇宙（Metaverse）以促進社區聯繫及發展業務，包括為旗下社交平台及通訊工具加入更新。

Meta指出，每月有超過 2 億家企業使用Meta旗下的應用程式來創建虛擬商店並接觸客戶。由於中小企在疫情期間受到的打擊最為嚴重，Meta今年舉辦了450多場研討會，培訓亞太地區的71,000間中小企。

為了推動亞太地區商業模式變革，助企業尋新機遇，Meta亞太區副總裁Dan Neary指，該企亦有深入探討2022年塑造業務的社會趨勢，並在其「Meta for Business」專頁上發佈。他指，其中留意到虛擬和擴增現實（VR和AR）應用程式將成為主流，由消費者在購買前的虛擬試穿，以至在虛擬空間進行遙距工作也包括在內。

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三年投資逾千億元 啟動AR/VR生態系統

而Meta亦正投資支持旗下AR平台創作者提高技能、尋求新機會和建立職業生涯的計劃，包括未來三年針對沉浸式學習，投資150美元（約1,168億港元）。Dan Neary指，該新措施旨在啟動AR/VR生態系統，用於教育、職業發展和進入元宇宙。

另據Meta亞太區中小企全球商務副總裁 Karen Teo預計，中小企未來將面臨比今年更大的挑戰，建議企業使用數碼工具來帶動業務發展，包括拓展影片內容行銷策略，以及在其社交平台及通訊工具，透過短訊與客戶互動、聯繫的解決方案等。

她解釋，短訊解決方案包括為客戶或潛在客戶提供個人化支援，由此幫助提升客戶滿意度。

建議藉短片內容、短訊增加互動

她指出，未來Meta會專注於創新和提供新產品體驗，例如藉短片應用程式、廣播功能應用程式「Live Audio Rooms」，提供促進協作的虛擬工作空間等新方式，幫助企業與客戶建立聯繫並簡化日常管理。Meta亦正於旗下通訊工具測試新增語音、視像通話功能，預計向全球中小企業推出。

記者：張寶燕

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