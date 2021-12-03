【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽

踏入年末，部分準買家加快入市決定。美聯物業鍾家豪說，荃威花園E座中層3室，實用面積441平方呎，兩房間隔，原業主已經移民海外，早前簽署授權書予家人代為出售上址，原開價約485萬元，日前獲區內上車客洽購，終以470萬元易手，實用呎價約10,658元。

代理續說，買家為上車客，睇樓僅一星期，見上址實用率高，內櫳四正，而且價格相宜，考慮不久即決定入市。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望樓景及泳池。

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資料顯示，原業主於2010年8月以159萬元購入上址，其後於2018年以約450萬元內部轉讓。值得留意的是，荃景圍一帶樓價向來低水，近期吸引不少準買家睇樓，成交明顯增多。

焦點新盤

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