＜第七屆青年夢想實踐家頒獎典禮暨第五屆理事會就職典禮＞

由青年夢想實踐家協會主辦之第七屆青年夢想實踐家選舉，於2021年12月4日(今星期六)晚上假九龍灣宏光道39號宏天廣場地下百樂金宴國際宴會廳舉行頒獎典禮。大會邀得香港理工大學校長膝錦光教授出任主禮嘉賓。



本屆由張心瑜院士MH擔任籌委會主席，邀得史立德博士BBS,MH,JP出任初選評審主席，並由蔡榮星博士BBS、劉敏儀博士、徐玉珊女士、林苑女士、李志誠博士、第四屆青年夢想實踐家姚俊傑先生擔任初選評審；又邀得香港理工大學校長膝錦光教授出任終選評審主席，並由陳曼琪律師MH,JP、張心瑜院士MH、陳永明會長、蘇祖耀博士、韋偉成先生及第五屆青年夢想實踐家王君萍院士出任終選評審。



第七屆青年夢想實踐家名單如下：（以英文姓氏字母排序）

1. 周世傑中國象棋教練，2次奪得香港甲組冠軍，晉升為「香港象棋特級大師」

2. 林家揚「義醫同行」及「醫藝同行」創辦人之一，幫助受眾獲得全人健康。

3. 馬國樑創立「銅馬動畫及視覺特效教育SAVFX」動畫學校，推動香港動畫教育發展。

4. 麥凱鈞會考十優狀元，30多歲成神經外科顧問醫生，研發國際級微創手術，推動香 港智慧醫療發展。

5. 潘智豪大灣區青年領袖，成立科創企業，以香港自主研發芯片品牌，佈局全球銷售網絡。

6. 譚麗時創辦「大灣區青年發展促進會」，協助青少年求職，推廣正能量。

7. 鄧銘權首創「非病毒方式基因療法」獲國際大獎，喚醒抗癌免疫力，為癌症病人燃點希望。

8. 任卓昇眼科醫生，為防止兒童未來失明，確立最有效的近視控制方法。

9. 楊嘉美雕塑家，「藝術有嘉」創辦人，提倡「廢物創生」環保意識，推動兒童、青少年擁抱正向人生。

10. 余嫿成功創立自家華服品牌，帶領香港走進國際。扶持貧困青年，以專業為社會作出貢獻。

協會簡介：青年夢想實踐家協會成立於2021 年，透過選舉鼓勵年輕人努力實踐夢想，為社會帶來正能量。

選舉評分準則：

1. 夢想的獨特性

2. 實踐的完成程度

3. 對社會的影響力



（資料由客戶提供）