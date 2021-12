【2021回顧】2021年最常用Emoji排名出爐　結果竟然沒太大驚喜？

▲ Unicode Consortium近日就公布2021年最受歡迎Emoji龍虎榜,宣布2021年最常用Emoji排名!

不少人用社交平台聊天時,都會用表情符號(Emoji)表達心情,各位讀者又最喜歡用邊款Emoji呢?Unicode Consortium近日就公布2021年最受歡迎Emoji龍虎榜,宣布2021年最常用Emoji排名!

去年一度停辦的最受歡迎Emoji排名,終於再次回歸!Unicode Consortium宣布,排行第一的依然是2019年的冠軍「笑到喊😂」(face with tears of joy)Emoji,使用率佔全球Emoji使用率的5%以上。而屈居亞軍的則是「紅愛心❤️」(Red Heart),同樣也是2019年的亞軍,今年依然無法打敗「笑到喊」Emoji。

至於2019年的季軍「心心眼😍」(Smiling Face with Heart Eyes),卻慘跌至第9位,由「在地上打滾笑」(Rolling on the Floor)頂上。至於第4及第5名,則是「大姆指👍」(Thumbs Up)及「大喊😭」(Loudly Crying Face)。

以下為排行榜名單:

▲ (Unicode Consortium資料圖片)

Unicode Consortium也提到,最多人使用的動物Emoji是「蝴蝶🦋」、最少人用的Emoji類別則是旗幟。

