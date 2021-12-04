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【2021回顧】2021年最常用Emoji排名出爐　結果竟然沒太大驚喜？

12:00 2021/12/04

分享：

Unicode Consortium近日就公布2021年最受歡迎Emoji龍虎榜，宣布2021年最常用Emoji排名！

不少人用社交平台聊天時，都會用表情符號（Emoji）表達心情，各位讀者又最喜歡用邊款Emoji呢？Unicode Consortium近日就公布2021年最受歡迎Emoji龍虎榜，宣布2021年最常用Emoji排名！

【新Emoji】微軟開放新Emoji　Windows 11用戶點啟動？

【EMOJI滑鼠】Logitech「POP MOUSE」無線藍牙滑鼠登港　自訂EMOJI表情鍵 

去年一度停辦的最受歡迎Emoji排名，終於再次回歸！Unicode Consortium宣布，排行第一的依然是2019年的冠軍「笑到喊😂」（face with tears of joy）Emoji，使用率佔全球Emoji使用率的5%以上。而屈居亞軍的則是「紅愛心❤️」（Red Heart），同樣也是2019年的亞軍，今年依然無法打敗「笑到喊」Emoji。

至於2019年的季軍「心心眼😍」（Smiling Face with Heart Eyes），卻慘跌至第9位，由「在地上打滾笑」（Rolling on the Floor）頂上。至於第4及第5名，則是「大姆指👍」（Thumbs Up）及「大喊😭」（Loudly Crying Face）。

以下為排行榜名單：

（Unicode Consortium資料圖片）

Unicode Consortium也提到，最多人使用的動物Emoji是「蝴蝶🦋」、最少人用的Emoji類別則是旗幟。 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

【Emoji】Uber Eats可用Emoji搜尋食物　香港都有份？

責任編輯：曾曉汶

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