【楊金隆案】港交所上市科前高層楊金隆涉收顧問利益罪脫　法官：獲舉薦加入馬會如「舉手之勞」

▲ 【楊金隆案】港交所上市科前高層楊金隆受賄罪脫

香港交易所 （00388） 首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，涉嫌接受上市顧問林楚華915萬元，及由林楚華舉薦作馬會會員，換取對12間公司上市申請有優待傾向。案件早於於區域法院審訊，法官今（3日）裁定楊金隆、林楚華共3項控罪罪名不成立。

被告楊金隆（45歲），報稱為港交所上市部首次公開招股審查組聯席主管；林楚華（61歲），報稱上市顧問。兩人同被控1項串謀向公職人員提供利益罪，楊金隆另被控公職人員行為失當罪，林楚華被加控向公職人員提供利益交替控罪。

法官林嘉欣裁決時指，林只是舉薦楊加入馬會會藉，所作的可說是「舉手之勞」，與乘搭順風車無異。法官又相信涉案得915萬元，確有機會是楊妻為林購買私募基金。

港交所發言人回應稱，得悉區域法院今天有關交易所一名前員工的裁決，廉正公署調查期間香港交易所一直全力配合。港交所會在各業務的營運中秉承最高水平的誠信及專業，並會繼續致力保持香港作為領先金融中心的公平持正。

法官：楊金隆獲舉薦加入馬會「舉手之勞」 不排除915萬元涉買私募基金

控罪指，2人約於2015年4月30日至2019年5月24日，林以香港賽馬會會員身份，支持楊向賽馬會申請會籍而提供的優待，及透過港幣915萬元饋贈或報酬，作為林所涉的首次公開招股申請的誘因或報酬。交替控罪指林向公職人員提供利益，即於上述時間與港交所進行事務往來時，向楊提供上述相同利益。

楊另被控公職人員行為失當罪，指他於上述時間，身為港交所上市部首次公開招股審查組聯席主管，在審閱多宗林楚華曾參與的首次公開招股申請，對港交所隱瞞或沒有申報或披露林楚華以香港賽馬會會員身份，支持楊金隆向賽馬會申請會籍而提供的優待，及轉帳915萬元予其妻子郝媛媛而出現利益衝突；及沒有避免參與涉及申請的討論決策過程。

不能證明楊金隆知悉林楚華涉及該12項上市申請

法官裁決時指，楊、林相識多年，兩人常參與聚會，以及林參與12間公司首次公開招股（IPO）申請是不爭事實，但法庭不能憑交情推論楊得知林處理該12宗申請。即使林曾就良斯集團申請向楊發電郵「問功課」，加上楊每年處理多項首次公開招股申請，不能證明楊得知林處理該12宗申請。

法官續指，楊在金融界打滾多年，日常工作接觸各類上市工作參與者，總有互相認識的人，但不能從中推斷楊得知他們的工作細節。法官舉例指案件審訊時，若法官和大律師屬好友，亦不會知道案件細節。

法官又指，馬會會員每年只獲5份會員申請表，申請表可說是「有價有市」。本身是馬會會員的林，只是舉薦楊加入馬會會藉，所作的可說是「舉手之勞」，與乘搭順風車無異，因此不能構成《防止賄賂條例》下的利益。

大額買私募基金如高收入人士「夾錢六合彩」

法官又指，楊妻郝媛媛指，因她協助林購入私募基金，故林將815萬存入她的戶口。根據庭上證供亦顯示，每次郝收到款項後數天便會購入私募基金。若郝將額外款項投資股票及地產，回報將更快、更高，沒有必要購買私募基金。法官指楊屬金融界精英，相信不會以私募基金作以逃脫的幌子。

法官續指，雖然林是金融界精英，而且投入的金額高達千萬，但金融界亦如律師、醫生般細分不同專業範疇。由於林未有門路購買私募基金，因此依賴郝購買亦屬合理，而金額是相對的，法官舉例指如一般人「夾錢六合彩」亦是講求信任，相信高收入人士如是。法官考慮上述因素後，裁定各項罪名不成立。

辯方於裁決後申請訟費，法官聽取控辯雙方陳詞後，押後再作決定。

記者：梁錦麟

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