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【異動股】內地港口裝卸費或上調兼獲大摩唱好　招商局港口急升逾17%

股樓投資 19:58 2021/12/03

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寧波舟山港股份(滬：601018) 公布，為進一步理順港口收費，根據交通運輸部、國家發展改革委《港口收費計費辦法》，以及寧波口岸收費目錄清單公示要求，在原《寧波舟山港外貿進出口集裝箱港口收費目錄清單》的基礎上實施調整，目錄清單從明年1月1日起執行。據了解，是次港口對船方20英尺、40英尺的空重箱裝卸船費收調整中，均有10%左右漲幅。

摩根士丹利發表技術分析報告，相信招商局港口(00144) 股價60日內將跑贏大市，發生機會率料70%至80%，對其股份評級為「增持」，目標價17.4元。招商局港口全日急升逾17%。

 

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股

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同場加映【孫子市法】儲局轉鷹疫情糟 美股急瀉港股危?

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

招商局港口（00144） 港股

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