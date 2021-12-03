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【異動股】創維升逾9%　中金予其「跑贏行業」評級　 目標價大幅上調170%

股樓投資 19:46 2021/12/03

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中金發布研究報告，予創維集團(00751)「跑贏行業」評級，基於光伏業務勝預期，上調2021及2022盈利預測3%及20%，目前股價相當於2021及2022年10.5倍及7.5倍市盈率，目標價升168%至6.94元。

報告稱，創維去年佈局農村户用光伏市場，今年光伏業務迅速發展，今年首3季光伏業務收入21.9億元人民幣，成為户用光伏行業的新龍頭。

該行指，今年為光伏發電平價上網的元年，看好光伏產業鏈成本下降令户用光伏收益率提升。預計行業2021至2023年户用光伏新增裝機18、24及32吉瓦(GW)，估計分佈式光伏出貨量1.7/3.4/4.5吉瓦，相當於營收46、89、117億元人民幣。

另外，報告提到公司為全球黑色家電龍頭，業務主要包括生產及銷售彩色電視和機頂盒。彩色電視及機頂盒業務受到面板成本上升、芯片短缺等因素影響，盈利能力偏弱，但預計明年的盈利能力將改善。

 

 

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股

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同場加映【孫子市法】儲局轉鷹疫情糟 美股急瀉港股危?

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

創維集團（00751） 港股
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