【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施

▲ 調查報告分別研究了12個行業、490間恒生綜合指數成份股公司的2020年度報告，以及453間恒生綜合指數成分股公司的2020年環境、社會及管治報告。

隨著環境、社會及企業管治（ESG）議題成為新常態，愈來愈多企業視其為重要議題。致同（香港）會計師事務所發表的《香港企業管治調查報告》顯示，有超過5成（55%）的恒生綜合指數成分股公司，有披露為應對氣候相關議題而採取的行動。此外，性別多元化亦是重要議題，惟報告顯示，香港上市公司董事會會成員仍然以男性為主。

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調查報告分別研究了12個行業、490間恒生綜合指數成份股公司的2020年度報告，以及453間恒生綜合指數成分股公司的2020年環境、社會及管治報告。

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人夏其才表示，在可預見的未來，可持續發展、ESG和氣候變化相關議題將成為新常態，將大大改變企業的運營方式。他續指，鑑於2019冠狀病毒疫情所帶來的不明朗因素與日俱增，不僅會看到更多ESG治理相關的法規，對業務持續營運計劃和風險管理的重視亦會增加。這些都與董事會推行有效的公司治理以創造更高的商業價值相輔相成。企業急需做好準備，以迎接新時代。

▲ 致同（香港）會計師事務所副管理合夥人夏其才表示，在可預見的未來，可持續發展、ESG和氣候變化相關議題將成為新常態，將大大改變企業的運營方式。（受訪者提供）

更多上市公司披露氣候議題應對措施



隨著聯交所修訂後的環境、社會及管治報告指引及相關上市規則，於2020年7月1日或之後的財政年度生效，公司須符合多項強制性披露要求，以提高其ESG報告水準。調查顯示，提前採納措施以符合新披露要求的上市公司，呈穩定增長趨勢。有58%的恒生綜合指數成分股公司披露，已經及可能產生影響的重大氣候相關事宜，多於2019年的46%。其中55%的公司亦有披露為應對氣候相關議題而採取的行動。



從行業角度分析，原材料業（83%）及電訊業（80%）公司的披露比率均有顯著提升，較2019年分別上升50個百分點及30個百分點，反映兩個行業均面對一定的氣候變化風險。報告舉例指出，極端天氣增多，可能導致原材料公司的材料供應中斷或影響有關材料的生產；而電訊公司則容易受到基建脆弱性影響，如災難性天氣狀況會對電訊設備造成破壞。

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董事會女性成員僅佔1成3



職場性別多元化議題已提倡多時，部分國家更規定企業董事會成員中的女性比例需達到一定數量。但調查報告指出，過去幾年，董事會多元化情況幾乎沒有改善，香港上市公司的董事會成員仍然以男性為主。



在恒生綜合指數成分股公司的董事會中，女性成員僅佔13%，而2019年的佔比為12%。此外，2020年有30%的恒生綜合指數成分股公司的董事會只有單一性別，而46%的非單一性別董事會只有一名女性董事。



致同（香港）會計師事務所諮詢總監黃美燕表示，董事會中只有一名女性董事並不能真正體現性別多元化，而只是達到同時有男性及女性董事的目的。來自兩性的不同聲音可能無法被董事會容納，最終成為毫無意義的代表。相較於其他國家，本港公司女性董事的比例仍然偏低，而部分國家如挪威規定董事會成員中的女性比例達到40%或以上。

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記者：廖淑瑩