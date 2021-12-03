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【信用評級】標普予美團信用評級「BBB-」　展望「負面」　指能否實現自由經營性現金流存明顯風險

股樓投資 19:35 2021/12/03

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標普確認美團(03690)  主體信用評級及其債項評級「BBB-」，評級展望「負面」，反映2023年之前，公司能否實現正的自由經營性現金流仍存在明顯風險。

標普表示，美團大舉投資社區團購業務「美團優選」，可能會繼續產生大量虧損和現金流出，預期美團優選的虧損縮小，穩固的餐飲外賣和到店業務的業績改善，以及持有大量現金餘額，緩解了這些風險。

標普認為，圍繞反壟斷和數據保密的監管風險高企，但是其對美團的財務影響應較溫和，除了近期被處罰款，監管變化將導致公司的餐飲外賣業務的利潤率下降。

 

 

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股

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撰文 : 周兆邦

美團－W（03690） 港股

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