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【人幣定存】12月開局搶存戰加劇 7行加人民幣存息

16:49 2021/12/03

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12月開局僅3天，已有7間大小行鬥加人民幣定存息，包括中銀香港及滙豐等。

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甫踏入12月，已有7間大小行鬥加人民幣定期存款，包括今天（12月3日）有3間中小行出手，例如小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）調升短中長息，加幅最多是半年期，上調0.2厘、至2.5厘，跟9個月及1年看齊。而大眾銀行及華僑永亨亦加短存。

專家料，人民幣搶存戰加劇，因龍頭大行帶頭加息，中小行面對競爭遂作還擊，令戰幔延至明年2月的農曆新年。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你預測市況，做好開市準備*【按此速睇】

在年結的加息浪中，最矚目的是，中銀香港 （02388） 已於昨天（12月2日）勁加短中長息0.5厘。星展更兩招齊發，既全面加息，又把7天年息10厘的截止期延至年底。而12月開局信銀國際即勁加7天短存息1.2厘，新息率報12厘。滙豐（HSBC）也率先驟加短中長息0.5厘，現時旗下3個月、半年及1年齊報兩厘，中資大行也相應跟加。

7大小行鬥加港元定存  最高息6.88厘【下一頁

目前短中長息趨同已成新趨勢，例如渣打香港 （02888） 的3個月及半年期有0.3厘，中銀香港及滙豐旗下3個月、半年及1年皆報兩厘；但兩大發鈔行不及星展同存期有2.45厘，上商更有2.55厘，建行亞洲為2.6厘，華僑永亨則以2.68厘險勝。

不過，3個月、半年及1年仍以富邦的2.8厘稱冠。單以1年期來看則呈雙冠王，富邦和南商齊報2.8厘，後者更以月月派息作賣點。

人民幣滙價連升3個月，瑞銀財富管理指，自從11月中旬以來，人民幣已升穿6.4，料明年首季約在6.35至6.55上落；渣打更樂觀，料明年首季在岸價兌美元再挑戰6.3高位。而聯儲局主席鮑威爾剛變臉轉鷹，美元再重上96關，人民幣是罕有抗衡美元走強的貨幣，主因擁息差優勢。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

滙豐控股（00005） 信銀國際 星展銀行 中銀香港（02388） 華僑永亨銀行 大眾銀行 天星銀行 人民幣 定期存款 人民幣定期存款

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