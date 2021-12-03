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【中概股風暴】美SEC實施《外國公司問責法》　華興證券：中概股股價可能加大波動

股市 16:47 2021/12/03

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美國證交會（SEC）周四（2日）公布落實《外國公司問責法》修正案，在美國上市的中國企業，必須證明自己不受政府實體擁有、控制或影響，並須披露政府實體所擁有的股權比例，和董事黨派背景等。新規定並要求外國企業連續3年接受美國會計審查，否則可能被除牌，且增加要求披露是否採用VIE（可變利益實體）架構。

滴滴啟動美國除牌工作、部分app重新上架，【下一頁】

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，在美上市中概股還有約2年時間，認真評估風險管理和上市地選擇，並抓緊時間付諸行動。投資者可能會擔心內地對互聯網企業進行反壟斷及其他方面的監管，會提高相關企業在問責法下，披露和證明其正常經營的難度。

*中概股風暴影響有幾大　梁耀康為你分析*【按此速睇－附time code】

除美方監管不確定性以外，他說，市場投資者均在等待中共中央辦公廳、國務院辦公廳於2021年7月6日印發的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》特別提及的「修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定」細節落地。

＊黃偉豪為你分析滴滴出行回流香港上市有何影響＊【按此速睇】

中概股或加大波動

龐溟表示，在監管壓力和不確定性下，中概股的股價表現在未來一定時期內可能會加大波動。另外，全球市場尤其是美股市場近期波動加劇，主要的原因是新冠疫情不確定性重新抬升，給宏觀經濟復蘇、上市公司盈利和估值水準帶來壓力。

他指，正值年末，不少投資者選擇獲利離場或持幣觀望以避開高波動期，著眼於在2022年初布局配置。從美股投資者行為模式來說，每年1月份也是重新入場、調整部署的最重要月份，這給中概股的股價表現進一步帶來壓制。

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編輯：區嘉俊

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