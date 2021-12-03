【美國疫情】拜登拒封城停工 承諾提供免費新冠檢測

踏入冬季加上Omicron變種侵襲，美國新冠疫情有反彈跡象，美國總統拜登周四（2日）在美媒《USA Today》撰文，向民眾講述美國應對冬季新冠疫情的詳細計劃。拜登強調不會因新冠疫情停工停課，同時承諾當局或保險公司會為民眾提供免費新冠病毒檢測。

拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四在《USA Today》專欄撰文列明冬季抗疫計劃。拜登引述專家指美國未來幾周的新冠確診個案將持續增加，預料錄得更多與Omicron變種相關的個案。

拜登強調政府不會再次實施封城或停工停課，而是通過擴大新冠疫苗及加強劑接種計劃，以及加強檢測來控制疫情。

拜登表示會加快推動合資民眾接種新冠疫苗及加強劑，包括推動5歲或以上兒童接種疫苗，建議疾病控制與預防中心（CDC）審視讓學校維持面授課程的方式，希望兒童在冬季如常上學。拜登稱將增設數百個家庭疫苗接種診所，讓一家大小能在同一地方打針。

美國5州發現確診 首錄本土個案 【下一頁】

拜登表示目前市面上已有8款家用新冠病毒檢測產品，而且價格正下調。但他承諾保險公司會為已購買私人醫療保險的1.5億民眾提供家用新冠檢測。若民眾沒有私人保險，也可在全國數千個檢測站進行免費檢測。

此外，美國正增加新冠藥物供應種類，包括使用證明可降低新冠患者住院風險的單株抗體（monoclonal antibody）藥物。拜登亦承諾會很快批准抗新冠病毒藥物，減低患者住院及死亡風險。一旦新藥獲批准使用，將確保會用於疫情最嚴重的社區。

拜登亦提及新防疫對策，所有入境美國的旅客，不論有否接種ch新冠疫苗，都要在出發前24小時内進行新冠檢測，合力在冬季疫情高峰期對抗Omicron變種病毒。

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責任編輯：郭麗明