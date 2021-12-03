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【ESG】今年ESG零售基金吸資逾2500億 超去年全年

16:38 2021/12/03

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受惠新能源等環保股份逆市急升，帶旺ESG零售基金，今年淨吸逾2500億元。

據晨星最新統計，今年首10個月本港ESG（環境、社會及管冶）零售基金合共淨流入金額逾320.94億美元（約2,503億港元），超越去年全年淨吸資總額176.1億美元（約1,373億港元），若上述數據保持至年底，ESG基金的淨流入額有望成為吸資最勁的一年，但專家指南非病毒反轉全球市況，暫難料今年綠色產品吸金能否創新高。

展望2022年，大行花旗指，來年投資偏好包括ESG等綠色金融工具，因較具通脹免疫力。

業界指責任投資雖成新勢力，但踏入11月以來，宏觀大環境已備受美國提早加息所困擾，及至12月0micron又疫襲全球，俱重擊風險胃納，游資熱錢為自保，爭相以現金為王，恐窒礙ESG等金融產品的吸資額，甚至或有淨流出的走資情況。

剖析ESG的企業管治因素【下一頁

此外，綜觀今年首10個月ESG零售基金每月皆持續錄得淨流入，晨星發言人回應本報查詢，今年主打替代能源、又或專攻低碳等生態或科技的ESG產品吸資較強，主因是各國政府致力應對氣候變化，尤其是剛結束的聯合國氣候峰會（Cop 26），以及官商聯手加緊推動零碳措施。疊加再生能源股份今年表現強勁，也吸引投資者垂青。

晨星發言人補充，今年ESG基金持續有資金流入，一改去年飽受疫情重創，一度有走資情況，個別ESG產品贖回多於買入；但今年臨近年底環球市況仍甚波動，綠色基金難免也有影響。

而投資者亦着手布局來年，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，預計環球股票明年回報可達高單位數，一方面當然明白投資者對通脹的疑慮。另一方面，如果通脹還要高企一段時間的話，意味將進一步削弱現金、又或低息固定收益工具的價值，更有需要作多元化投資為財富保值。

陳正犖透露，來年偏好兩大策略，包括︰（1）首先是部署派息具穩定增長的優質股；（2）把握不受通脹影響的勢不可擋大趨勢，例如綠色世界及ESG發展、人口壽命延長刺激醫療保健開支增長、具顛覆性的科技革命等，均是具長遠增長空間的投資主題。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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