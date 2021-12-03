【港元定存】7大小行鬥加港元定存 最高息6.88厘

▲ 12月首周，7大小行鬥加港元定期存款息，僅花旗獨減。

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甫踏入12月，港元定期存款的加息搶存戰突升級，本周竟有多達7間大小銀行鬥加息，主戰場是3個月期，包括渣打香港 （02888） 等；僅花旗削減3個月年息。專家指，臨近年結跨年資金有需求，復添港滙一度觸及7.8的兩年低位，且市傳聖誕前後有望小通關，俱令業界早作備戰，在年關前預留頭寸。

12月首周的港元定期存款格價，包括小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）今天（12月3日）加3個月年息0.1厘、至0.9厘；而渣打、建行亞洲、華僑永亨及富邦亦齊上調此短存。東亞 （00023） 則調升3個月及半年期，星展更全面微加短中長息，滙立（WeLab Bank）則新推1個月年息1.5厘。

全周合共有8行調整息率，當中7加1減；高息榜中，以3個月及半年有變。先說6個月期，天星因加0.1厘、至0.8厘，晉級冠軍，跟富邦看齊。至於3個月，花旗削此短存0.2厘、至失守1厘大關，僅得0.8厘，遂跌出三甲之列。反觀渣打驟加3個月0.15厘，新息率報0.45厘，但難以挑戰高息王富邦的6.88厘。

而天星3個月年息有0.9厘晉級第4位，跑贏勁敵富融（Fusion Bank）的0.8厘；後者是工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀。

3大行罕有鬥加人幣定存息 年結搶存戰升級【下一頁】

展望後市，全球緊盯本月16日聯儲局議息，自主席鮑威爾本周變臉轉鷹後，市料將加快縮表收水的路圖。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，鮑威爾在國會聽證會的證詞中表達，更加關注通脹上行風險，傳遞了短期和長期信息。短期來看，12月中的議息會議上，極有可能宣布加快縮減買債步伐，預計縮減步伐將加快一倍、至每月300億美元，而且這個決定應該不太受會議前的兩個主要數據，即今天（3日）就業報告及下周五（10 日）通脹報告所影響。

大摩：Omicron或改變儲局減買債計劃【下一頁】

陳正犖進一步剖析，縮減買債步伐加速，意味聯儲局有機會在明年3月中旬完全停止買債，這為當局提供了選擇，最早在明年3月首次加息。但該行暫時維持基本預測，即明年6月首次加息，2022年或加3次，每次25個基點。較長期信息是，聯儲局已經處於新環境，通脹重新成為需要管理的風險。隨着市場對新變種病毒愈來愈關注，傳達這信息可表明，即使經濟增長或市場面臨下行風險，不一定阻止聯儲局追求收緊金融狀況。

此外，順帶一提，滙立於本周三（1日）突推1個月年息1.5厘，今天截止，存期僅10天，以每筆上限20萬元計，賺息250元。縱使該行不限客戶敘造筆數，按理超級富豪可豪擲億元，但這快閃息突加辣招，由本來須集齊80人、驟加至300人，變相要等齊多220人、或增近3倍才享特惠息，相信考驗大戶追息族的朋友圈。

比拼1個月年息，滙豐（HSBC）以5厘稱冠，中銀香港 （02388） 也有1厘，高踞季軍之列；而與樓按掛鈎的拆息5連揚，今天報0.19厘，再創約1年新高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源