【Omicron變種病毒】部分國際企業暫緩重返辦公室　華爾街銀行則未被動搖

▲ 企業仍在觀望Omicron變種病毒，特別是對於營運上的的影響。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情本來漸漸緩和，但最近殺出的Omicron變種病毒迅速在世界各地蔓延，擾亂不少企業的工作計劃。有不少國際企業亦因Omicron疫情，而暫緩重返辦公室的計劃。

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綜合外電報道，企業仍在觀望Omicron變種病毒，特別是對於企業營運上的的影響。Google母公司Alphabet，已決定無限期延遲全球員工重回辦公室的計劃。

福利諮詢公司Aon的管理層亦指，其團隊最近一星期亦不斷與客人會面，商討未來的工作安排。該企解釋，企業客戶正重新審視許多決定，例如讓員工在1月份重返辦公室的風險水平有多高等等。另一間福利諮詢公司 Willis Towers Watson的管理層亦是，不少公司早前已為員工制定了返回辦公室的時間表，但又不斷延遲。現時他們希望在事情完全確定前，都不要作出有關承諾。

不過與此同時，華爾街有不少銀行，其復工決定則未被影響。高盛、摩根大通自夏天以來，已經讓大多數員工輪流回到辦公室。而摩根士丹利亦在今年夏天起，一直推動員工重返工作崗位，惟傳媒引述內部人士表示，此後立場有所軟化。

其他銀行如富國銀行，則將其重返辦公室計劃推遲到 2022 年 1 月；而花旗集團在紐約、芝加哥、波士頓、費城和華盛頓特區的員工，每周只需至少兩天在辦公室工作。 美國銀行則讓已接種疫苗的員工返回辦公室。上述６間銀行的發言人均表示，目前他們的計劃沒有改變，部分則補充指，他們將繼續監測情況，並聽取從美國疾病控制和預防中心的建議。

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責任編輯：葉泳珊