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【CCL】CCL最新報188.34點　按周升0.77%　新界西樓價創歷史次高

股樓投資 16:24 2021/12/03

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報188.34點，按周升0.77%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國啟動減買債後首周，CCL七大指數齊回升，其中新界兩區樓價單周升幅顯著。新界西CCL_Mass最新報178.95點，創歷史次高，按周升1.66%，升幅9周以來最大，結束2周連跌；另外，新界東CCL_Mass報202.11點，按周升2.08%，升幅11周以來最大，結束2周連跌。

新界西CCL_Mass近8周持續於176點至178點高位企穩，新界東CCL_Mass連續8周企穩200點水平，帶領整體樓價繼續高位爭持。至於其他兩區，九龍CCL_Mass報183.12點，按周升0.68%，升幅12周以來最大，近8周持續於181點至184點爭持。港島CCL_Mass報190.99點，按周跌0.43%，連跌2周共2.42%，連續8周於186點至192點反覆爭持。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.12點，按周升0.86%。CCL（中小型單位）報188.17點，按周升0.85%。CCL（大型單位）報189.18點，按周升0.36%。

黃良昇分析指，以近3周計，CCL四大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現，短期樓價走勢繼續高位反覆爭持。CCL近8周於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌0.31%。同期CCL Mass於188點至190點之間窄幅爭持，期間累跌1.06%。CCL（中小型單位）於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌0.74%。CCL（大型單位）於183點至189點之間反覆，累升1.99%。

黃良昇表示，新冠變種病毒及12月中美國聯儲局會議可能提前結束買債，兩者對本港樓價或有影響，相關指數會於本月下旬至明年1月上旬的數據中反映。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 樓價 CCL 中原地產

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