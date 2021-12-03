【CCL】CCL最新報188.34點　按周升0.77%　新界西樓價創歷史次高

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報188.34點，按周升0.77%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國啟動減買債後首周，CCL七大指數齊回升，其中新界兩區樓價單周升幅顯著。新界西CCL_Mass最新報178.95點，創歷史次高，按周升1.66%，升幅9周以來最大，結束2周連跌；另外，新界東CCL_Mass報202.11點，按周升2.08%，升幅11周以來最大，結束2周連跌。

新界西CCL_Mass近8周持續於176點至178點高位企穩，新界東CCL_Mass連續8周企穩200點水平，帶領整體樓價繼續高位爭持。至於其他兩區，九龍CCL_Mass報183.12點，按周升0.68%，升幅12周以來最大，近8周持續於181點至184點爭持。港島CCL_Mass報190.99點，按周跌0.43%，連跌2周共2.42%，連續8周於186點至192點反覆爭持。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.12點，按周升0.86%。CCL（中小型單位）報188.17點，按周升0.85%。CCL（大型單位）報189.18點，按周升0.36%。

黃良昇分析指，以近3周計，CCL四大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現，短期樓價走勢繼續高位反覆爭持。CCL近8周於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌0.31%。同期CCL Mass於188點至190點之間窄幅爭持，期間累跌1.06%。CCL（中小型單位）於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌0.74%。CCL（大型單位）於183點至189點之間反覆，累升1.99%。

黃良昇表示，新冠變種病毒及12月中美國聯儲局會議可能提前結束買債，兩者對本港樓價或有影響，相關指數會於本月下旬至明年1月上旬的數據中反映。

延伸閱讀︰皓日首批100伙 一房入場價688.8萬起 發展商︰街坊開心置業價【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映︰【孫子市法】儲局轉鷹疫情糟 美股急瀉港股危?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機