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將軍澳慧安園兩房550萬沽　業主5年賺近100萬　代理：凶宅同層戶

股樓投資 16:41 2021/12/03

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將軍澳樓持續高企，私樓樓價起碼要600萬元以上，但慧安園近期錄得一宗低市價成交，成交價僅550萬元。被問到低市價易手原因，代理解釋說，該伙是凶宅同層戶，放盤10個月，累減50萬元才易手。  

香港置業劉浩勤說，慧安園1座中層單位，實用面積351平方呎，兩房間隔，座向西北、望球場景，今年2月放盤，當時叫價600萬元，終累減50萬元，以550萬元易手，實用呎價約15,670元。

劉浩勤指，該樓層其中一個單位多年前曾有人跳樓，而同類單位市價約640萬元，換言之，上述單位成交價較市價平90萬元，即約14%。資料顯示，原業主於2016年中以450.8萬元買入單位，持貨5年多，現帳面獲利99.2萬元，物業期內升值22%。 

焦點新盤

皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 慧安園 香港置業

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