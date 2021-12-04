【元宇宙】歌手JJ林俊傑涉足元宇宙世界　95萬元購入3幅虛擬土地

▲ 林俊傑在Twitter上號召粉絲一同「入住」虛擬世界。

「元宇宙」概念近日紅遍全球，曾獲得兩屆金曲獎最佳男歌手、新加坡知名音樂人林俊傑（JJ Lin）也宣布進入「元宇宙圈」。他日前於虛擬世界Decentraland中，搶購了3幅虛擬土地。外媒估算，林俊傑所購買的3幅虛擬土地，售價約12.3萬美元（約95萬港元）。

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林俊傑日前在Twitter上宣布，最近已成功在Decentraland上購買了3塊虛擬土地，並號召粉絲一同「入住」，詢問：「有沒有人一起」？（Who's with me？）。據了解，Decentraland （MANA）是基於以太坊區塊鏈的分散式3D虛擬實境平台，用戶可以買賣數位房地產，並在這個虛擬世界中探索、互動和玩遊戲。

▲ 林俊傑日前在Twitter上展示其在Decentraland上購買的3塊虛擬土地。（林俊傑Twitter圖片）

綜合外媒報道，近來愈來愈多投資公司開始在虛擬世界Sandbox和Decentraland等平台中搶購土地。投資人相信，當愈來愈多個人用戶和公司加入元宇宙，虛擬世界的住宅、商業空間的價格將會上漲。較早前，元宇宙發展房地產的公司Republic Realm就以430萬美元的價格（約3,351萬港元）在沙盒購置一幅地，是目前最貴的一筆虛擬土地交易。

據DappRadar數據顯示，在11月22日至11月28日期間，The Sandbox、Decentraland、CryptoVoxels和Somnium Space上虛擬土地交易，總量達到6,000多宗，交易總額達到1.058 億美元（約8.25億港元）。

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責任編輯：曾曉汶