【Facebook】中環設「私，家Facebook」期間限定店　夥初創推許廷鏗AR濾鏡

▲ Facebook宣佈，於中環開設以網絡安全為題的「私，家Facebook」期間限定店。（張寶燕攝）

針對Facebook用戶對帳戶私隱度的關注，Facebook宣佈，於中環開設以網絡安全為題的「私，家Facebook」期間限定店。Meta大中華、蒙古及中亞區公共政策總經理陳澍指，除了線上平台之外，還期望增加線下渠道的公眾教育。

該「私，家Facebook」期間限定店，讓市民親身體驗及了解如何根據喜好，設定自己的Facebook帳戶。例如是在投放廣告方面，Meta亞太區私隱和數據政策參與主管楊秀玲指，用戶可了解為何會看到相關廣告的疑問，以及了解如何進行廣告偏好設置等。

Facebook指，該店亦設有由本地創科公司Preface Coding開發的兩款互動的AR濾鏡，其中更包括本地著名歌手許廷鏗的期間限定AR濾鏡，可讓用戶與許廷鏗的虛擬角色一同合照。而每日首10名完成數碼體驗歷程，並且即場參加問答遊戲，答對所有關於Facebook私隱設定的問題後，更可獲得許廷鏗的親筆簽名禮物。

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是次期間限定店的開放日子由即日起至12月7日（下周二），12月3日晚將開放至晚上7時正，隨後日子開放時間為中午12時正至下午5時30分。地點為中環的餐飲生活概念空間Preface Coffee＆Wine，威靈頓街33號The Loop地下。

陳澍透露，Facebook未來將持續以開設期間限定店的模式，夥拍不同本地企業，在港推廣更多有關網絡私隱、元宇宙（metaverse）等的體驗，配合母公司Meta發展方向。

記者：張寶燕