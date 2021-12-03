【股神拍檔】芒格：現在市場較90年代科網泡沫更瘋狂　讚中國封殺加密貨幣

▲ 【股神拍檔】芒格（圖右）：現在市場較90年代科網泡沫更瘋狂 讚中國封殺加密貨幣

「股神」巴菲特在巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）的拍檔芒格（Charlie Munger）在澳洲出席論壇時稱，市場估值廣泛地被高估，形容現時環境較1990年代末的科網泡沫「更為瘋狂（even crazier）」。芒格在同一論壇讚揚中國封殺加密貨幣的做法。

芒格稱，寧願加密貨幣從未被發明，

「我佩服中國當局，我認為他們做了正確選擇，簡單地禁止它們（加密貨幣）。在我的國家、英語文明做出錯誤的決定，我無法參與這些瘋狂的炒賣（insane booms）」

股神搭檔芒格：中國壓制馬雲是正確的 希望美國擁有中國金融制度，可見【下一頁】

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巴郡第三季手持1492億美元現金，創歷史新高。芒格重申，看好再生能源發展，「很高興看到世界正在減少燃煤、燃油，若沒有全球暖化，將是更明智的決定」。

他續指，中國變得繁榮對澳洲來說是好事，澳洲應該利用其向中國出售礦物的獨特地位，與中國建立積極關係，而不是背道而馳，並認為澳洲的角色可以鼓勵美國和中國關係更加理性。

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