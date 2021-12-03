【Signal新功能】Signal更新捐款計劃　推捐贈者等級徽章

▲ 為了鼓勵用戶捐款，Signal日前在官方網誌中透露，將會推出支持者計劃，當用戶在應用程式 （App）內捐款，就會跟據捐款金額得到不同等級的徽章。

Signal因高私密性及無廣告政策受到大眾用戶支持，但由於沒有透過廣告或數據銷售營利，Singal目前主要靠用戶捐款維持運作。為了鼓勵用戶捐款，Signal日前在官方網誌中透露，將會推出支持者計劃，當用戶在應用程式 （App）內捐款，就會跟據捐款金額得到不同等級的徽章。

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Signal共同創辦人Moxie Marlinspike表示，用戶可以在應用程式中使用Apple Pay或Google Pay，選擇一次性或每月捐款。捐款金額為5美元（約39港元）、10 美元（約78港元）或 20 美元（約156港元），每個級別都有專屬的徽章。



此外，為保障用戶私隱，Moxie強調該企特意設計了一套匿名憑證方案，確保付款信息不會與Signal帳戶相聯。另值得一提的是，每月訂閱服務只會在用戶當月使用Signal時才會續訂，若用戶停止使用或卸載Signal，則會自動取消訂閱。

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責任編輯：黃顯晴