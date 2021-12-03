【新冠疫苗】英研究：第3針打mRNA疫苗效果最好

英國研究指出多款新冠疫苗用作第3針，都能顯著加強人體免疫力，而輝瑞及Moderna兩款信使核糖核酸（mRNA）疫苗的效果最佳。接種阿斯利康疫苗的群體接種Moderna疫苗作第3針，抗體水平更提高 32倍。

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南安普敦大學醫院英國國民保健服務（NHS）信託基金，進行一項名為Cov-Boost的研究，有近3,000人參與試驗。

他們分別於接種兩劑輝瑞（Pfizer）或阿斯利康（Astrazeneca）疫苗後2至3個月，接種7款新冠疫苗的其中1款作第3針，或同一款疫苗作對照組別。

研究顯示接種兩劑阿斯利康疫苗的人，接種輝瑞作第3針後抗體水平高於對照組別近25倍。而接種兩劑輝瑞疫苗的人，接種輝瑞作第3針後抗體水平上升超過8倍。

而接種Moderna作第3針效果最佳，可使接種兩劑阿斯利康疫苗者的抗體水平上升32倍，而接種兩劑輝瑞疫苗者的抗體水平上升11倍。

至於接種兩劑阿斯利康或輝瑞疫苗的人，接種阿斯利康作第3針後抗體水平也上升3至5倍。

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雖然研究結果表明輝瑞和Moderna疫苗作為加強劑都十分有效，但專家表示各款疫苗頭兩劑的持續抗體水平不一樣，這一點也應列入考慮因素。

例如接種輝瑞疫苗後往往可維持高抗體水平長達數月，因此再接種第3針也難以將抗體水平大幅推高。

T細胞是人體免疫系統重要一環，可與B細胞合作產生抗體。學者同時研究第3針對免疫系統T細胞的影響，發現不論人們頭兩劑接種哪款疫苗，大部分疫苗用作第3針都有效增加T細胞水平。

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責任編輯：鄭錦玲