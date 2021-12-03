【ET講股通】梁耀康：中概股風暴（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早低開後跌幅曾擴大至逾300點，恒指半日跌176點，報23612點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%再創新低，快手 （01024） 、京東 （09618） 跌7%；友邦 （01299） 跌逾2%破底，滙豐 （00005） 逆市升2%。港股後市如何？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 美SEC正式實施《外國公司問責法案》 中概股齊跌

01：16 - 未來收入不明朗 中概股短期壓力大

03：06 - 持中概股現時要沽、減磅

03：51 - 可留意有潛力的中概股趁低吸納 如拼多多（美：PDD）、蔚來（美：NIO）

05：29 - 留意涉及敏感資料的業務 雲端通訊科技、電商賣藥不建議買

07：04 - 中概股回流長綫對港股市場有好處

07：57 - 港股今日市況速覽 中概股受壓表現偏軟

10：00 - 港口、航運股造好 談招商局港口 （00144） 、中遠海運港口 （01199）

14：43 - 新能源電力股強勢 龍源電力（ 00916）、華潤電力 （00836） 可繼續持有

15：18 - 個股分析：中國建築 （03311） 於上日高位可考慮離場

16：28 - 恒指處於整固階段 有資金可擇善收集

17：53 - 觀眾問股：快手 （01024） 87元買入應該沽？仍有機會上升？

20：56 - 觀眾問股：京東 （09618） 現價可以入市嗎？

23：56 - 觀眾問股：現市況有咩好買？可留意電力股、中國建築 （03311）

25：00 - 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 可考慮中長綫月供

26：05 - 現水平可考慮買入盈富基金 （02800）

28：00 - 恒指正經歷調整結構 過後會表現好轉

30：43 - 觀眾問股：匯控 （00005） 可趁加息炒上60元？

33：45 - 觀眾問股：疫苗股應該買邊隻呢？

34：00 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？甚麼價位可以買入？

34：19 - 個股推介：港交所 （00388） 現水平可考慮買入

39：39 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 有無機會重上200元？現水平可慢慢收集？

42：34 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 現水平仍可追加？

45：00 - 港股收市市況速報

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恒指全日跌22點，收報23766點；季檢收市後生效，大市總成交1,659億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，隔晚美國正式落實新審計法案，中美兩地上市的中概股全綫受壓，包括嗶哩嗶哩 （09626） 、京東 （09618） 等。相關股份面對被美國除牌的風險，相信短期沽壓難消。

若持有中概股，要不現價離場，要不減持，也可以觀察當中的優質公司，待大跌後或將來回港第二上市時吸納，特別是拼多多（美：PDD）及蔚來（美：NIO）。惟要留意，業務涉及敏感數據的公司，宜避開。中概股回流，長遠對港股有利。

騰訊 （00700） 等科技類權重股受拖累，大市跌幅有限，主要靠滙豐 （00005） 及港交所 （00388） 力撑。

恒指續在低位打底，部分板塊炒上，如港口、航運股，主要因為Omicorn刺激航運價格向上。招商局港口 （00144） 升17.1%至14.24元，若回落至13.5元，宜走貨。中遠海運 （01199） 升9.6%至6.72元，短炒以6.68、6.5元止蝕，中綫持有則以6元止蝕。

新能源及電力板塊維持強勢，可續持有，龍源電力 （00916） 升5%，華潤電力 （00836） 升5.3%。昨日推介的中國建築 （03311） 升3.4%至8.75元，短綫上望9元，失守8.35、8元宜走貨。

【「ET講股通」問股環節，包括︰快手、京東、盈富、滙豐、港交所、阿里巴巴、中國建築︰立即觀看】

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