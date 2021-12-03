【新冠疫苗】英澤西島開打第4針 保護最脆弱群體

為應對新冠肺炎Omicron變種病毒及近來的疫情，英國政府已宣布會為部分高危人士接種第4針加強劑。澤西島當局旋即周四（2日）宣布，周五（3日）起為澤西島的高危人士接種第4劑新冠疫苗，當局會聯絡所有免疫系統有缺陷人士。

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英國官員公布第4劑疫苗接種計劃，宣布將為英國皇室的皇家屬地澤西島（Jersey）接種第4針加強劑，完成第3劑接種3個月，且40歲或以上人士周五起可開始預約，而40歲以上人士則在明年1月起開始預約，會聯絡所有免疫系統有缺陷人士，安排第4針預約。

當地衛生官員Richard Renouf表示，居民都十分踴躍接種加強劑，當局至今已為島民接種了逾3.2萬劑加強劑，80歲或以上居民中91%都已接種。

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澤西島衛生部門指出，當地尚未發現Omicron變種確診個案，但預料該新變種將會傳入，接種疫苗是減少Omicron變種對居民生活影響的最重要方法，事實證明輝瑞疫苗的加強劑可顯著提高抗體水平，為居民提供保護。

英國政府早前放寬接種資格，第3針接種間隔時間將由半年縮減至3個月，澤西島正分階段安排居民打加強劑，目前先為40歲以上人士按新規定打第3針。

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責任編輯：李俊儀