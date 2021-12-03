皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價

恒隆地產（00101）旗下「皓日APERTURE」公布首張價單，折實價由688.8萬元起。恒隆地產高級經理（物業銷售）彭頌欣表示，價錢屬「街坊開心置業價」，又指會因應市場反應作出加推安排。

首批單位涉及100伙，實用面積320至771平方呎不等，戶型設一房至三房間隔。以最高優惠率4%計，整批折實售價由最平688.8萬元起，至最貴1,699.5萬元，折實呎價則介乎20,076至23,847元，平均呎價為21,548元。一房入場單位為3樓E室，單位為一房間隔，實用面積322平方呎。單位折實售價688.8萬元，折實呎價21,391元。

皓日示範單位

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彭頌欣指，九龍灣區內已逾30年沒有全新供應，而皓日又有提供同區罕有的三房大單位，相信項目會受到用家歡迎。她續指，項目開價後隨即開始收票，有機會於本月內賣樓，而加推安排則會視乎市場反應而定。她又提到，雖然最近有多個發展商推盤，但不擔心項目銷情，認為市場活躍是好現象，集團對香港市場亦有信心。

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