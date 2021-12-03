【心理健康】74%青少年認為需增加心理支援 有機構推情緒輔導員培訓計劃 為青少年提供情緒支援

Mind Hong Kong (Mind HK) 宣佈透過與怡和集團旗下註冊慈善組織「思健」(MINDSET) 合作推出全新「青少年情緒輔導員(YWP)計劃– 培訓課程」，以培訓更多情緒輔導員為青少年提供情緒支援為目標。課程由怡和集團、置地公司家基金及香港交易所慈善基金全力贊助。

Mind HK的行政總裁Dr Hannah Reidy表示，世界衛生組織的研究顯示，75%精神健康問題症狀由24歲前開始形成，有50%更是從14歲開始出現。整個先導計劃的目標是為有需要的青少年提供適切的支援，並向本地需要增加精神健康服務的學校及非政府組織提供有關方面的援助。因此，希望透過此計劃鼓勵經歷輕至中度情緒困擾的人及早開始接受治療，預防問題惡化。計劃亦將收集臨床數據，並交由相關研究人員作進一步研究，提供更仔細的分析及見解，以最有效的方式改善香港年青人的精神健康。

早前，Mind HK與CSG市場研究公司合作進行了一項調查，了解現今社會青少年的精神健康狀況及對於精神健康服務的接觸程度。研究指出，在年齡介乎16至24歲學生當中，有75%的受訪者表示他們的精神健康狀況和情緒處於良好或非常好的程度，情況比父母預期的好。然而大多數表示他們承受著來自學業、職涯規劃和父母期望的壓力。除此之外，研究亦反映由於缺乏對現有精神健康服務的了解及認識，有近一半的父母在尋求精神健康援助時遇到困難。有87%的學生依賴學校內輔導員和社工的精神支援。74%的受訪青年表示，香港需要為青少年提供更多低成本的精神健康支援服務。

計劃將為50名參加者進行培訓，完成培訓課程後學員將可成為青少年情緒輔導員(YWP)，為在香港受輕至中度情緒困擾的12至24 歲青少年提供簡短介入模式的情緒支援，減輕現有精神健康服務的負擔。是次計劃及相關研究將由Mind HK 及計劃學術夥伴機構香港浸會大學進行，倫敦國王學院(King’s College London; KCL)亦會支持本計劃。

計劃期望提供情緒輔導員培訓，在首年為超過1,300名青少年提供服務。計劃參加者需具備常見精神健康問題的基本知識及經驗，擁有精神健康相關學位、曾從事相關工作或在其他環境中曾接觸過有精神健康問題的人士為佳。申請由即日起至2021年1月截止。青少年情緒輔導員計劃共有超過100小時密集式的理論課堂，內容包括使用ACT模式解決常見精神健康症狀和臨床風險管理等。課堂完結後，實習生亦將在臨床督導的監督下在學校等不同機構展開為期9個月的實習，熟習工作範疇。

是次青少年情緒輔導員(YWP)計劃的培訓內容沿用目前治療青少年焦慮和抑鬱症的接納和承諾治療模式(Acceptance and Commitment Therapy; ACT) 框架為基礎，融合在英國成功實踐並獲得循證的兒童及青少年「心理治療普及化計劃」(CYP-IAPT) 而設計，致力協助受輕至中度情緒困擾的香港青少年面對其心理狀況。

學員不但能透過計劃的免費培訓課程掌握多元且實用的精神健康知識和經驗，同時增加社會提供精神健康服務的人力資源，為行業作出貢獻。每位順利完成課程的YWP將可以透過簡短的ACT介入治療模式為在香港受輕至中度精神困擾的12至24歲青少年，提供6至8節的簡短及程式化(manualised intervention) 的自助情緒治療。

為了確保服務質素，計劃亦同時招募具豐富臨床經驗及ACT相關知識的專業人士成為督導，於課程和實習期間檢視學員的表現，並為他們提供適當的指導及輔助。除此之外，督導亦要負責監察YWP的培訓過程，並完成每週至少3個小時的面對面指導，以確保學員能夠有效實行低密度治療及遵從相關的ACT操守。其中一些督導更會帶領學員小組以促進反思練習和同儕之間的互動學習。

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責任編輯：羅浩濂