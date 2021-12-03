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【高息股攻略】大摩薦9隻港股　一隻焦點股股息率近7厘（附焦點股名單）

14:14 2021/12/03

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大摩公布最新中資股焦點名單，涉及9隻港股，新加入領展。

內外夾擊下，臨近年尾，港股持續偏弱，摩根士丹利此前已表示，中國股市明年仍受面對多種風險，包括盈利受壓、流動性持續收緊等。在疲弱市況下，投資者可如何在港股市場部署？大摩日前公布最新中資股焦點名單，涉及9隻港股，當中包括防守性較高的香港電訊 （06823） ，該行預計今年預測股息率達6.9厘，為一眾焦點股中最高。

2022展望︱大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度，看【下一頁】

按圖看9隻焦點港股

    點擊圖片放大
    +8
    +7

另外，是次名單中，大摩新加入領展 （00823） 。大摩指，以市值計，領展為亞洲最大的零售REIT，由於香港租賃市場趨向正面，相信領展現時香港零售及停車場組合可穩定增長，而且，每單位可分配收入或於今年見底，健康的槓桿比率亦為領展提供內地及海外收購機會。

A股方面，大摩推薦的焦點股包括海爾智家（滬：600690）、國電南瑞（滬：600406）、奇安信（滬：688561）、南山鋁業（滬：600219）、璞泰來（滬：603659）、中穎電子（深：300327）。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

相關文章：【美國收水】大摩：Omicron變種病毒或改變聯儲局減買債計劃　通脹不會是過渡性

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領展房產基金（00823） 港股

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