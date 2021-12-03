【高息股攻略】大摩薦9隻港股　一隻焦點股股息率近7厘（附焦點股名單）

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【阿里股價】阿里巴巴險守120元 為何沽壓沉重？
內外夾擊下，臨近年尾，港股持續偏弱，摩根士丹利此前已表示，中國股市明年仍受面對多種風險，包括盈利受壓、流動性持續收緊等。在疲弱市況下，投資者可如何在港股市場部署？大摩日前公布最新中資股焦點名單，涉及9隻港股，當中包括防守性較高的香港電訊 （06823） ，該行預計今年預測股息率達6.9厘，為一眾焦點股中最高。
2022展望︱大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度，看【下一頁】
按圖看9隻焦點港股
另外，是次名單中，大摩新加入領展 （00823） 。大摩指，以市值計，領展為亞洲最大的零售REIT，由於香港租賃市場趨向正面，相信領展現時香港零售及停車場組合可穩定增長，而且，每單位可分配收入或於今年見底，健康的槓桿比率亦為領展提供內地及海外收購機會。
A股方面，大摩推薦的焦點股包括海爾智家（滬：600690）、國電南瑞（滬：600406）、奇安信（滬：688561）、南山鋁業（滬：600219）、璞泰來（滬：603659）、中穎電子（深：300327）。
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