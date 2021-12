【新冠疫苗】約翰遜打第3針 促英國人照慶祝聖誕

聖誕節假期將近,外界關注英國會否因應Omicron變種實施封鎖措施。英國首相約翰遜周四(2日)接種第3針新冠疫苗,他表示英國人可照常慶祝聖誕節,無需因應疫情取消聖誕派對等慶祝活動。

約翰遜(Boris Johnson)於今年6月3日接種了第2劑新冠疫苗,兩劑均為接種英國牛津大學與阿斯利康(Astrazeneca)研發的疫苗。

約翰遜按照接種第2針與第3針相距6個月時間的指引,周四到倫敦聖多馬醫院(St Thomas' Hospital)打第3針疫苗。約翰遜去年感染新冠肺炎時,曾入住這間醫院。

約翰遜敦促民眾接種第3針:

當輪到你的時候,請接種這劑救命針。

(When your turn comes, please get this lifesaving jab.)