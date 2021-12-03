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【新冠疫苗】約翰遜打第3針 促英國人照慶祝聖誕

環球社會熱點 14:11 2021/12/03

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聖誕節假期將近，外界關注英國會否因應Omicron變種實施封鎖措施。英國首相約翰遜周四（2日）接種第3針新冠疫苗，他表示英國人可照常慶祝聖誕節，無需因應疫情取消聖誕派對等慶祝活動。

【Omicron變種】再感染風險 高Delta變種3倍 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）於今年6月3日接種了第2劑新冠疫苗，兩劑均為接種英國牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的疫苗。

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約翰遜按照接種第2針與第3針相距6個月時間的指引，周四到倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）打第3針疫苗。約翰遜去年感染新冠肺炎時，曾入住這間醫院。

約翰遜敦促民眾接種第3針：

當輪到你的時候，請接種這劑救命針。

（When your turn comes, please get this lifesaving jab.）

南非74%新病例屬Omicron變種 或成當地主流病毒 【下一頁】

Omicron變種出現使英國政府與醫學顧問團隊發生分歧。英國衛生安全局（UKHSA）負責人哈里斯（Jenny Harries）早前表示，人們不應該在無特別需求的情況下進行社交活動。

然而，約翰遜接種第3針時表示，他認為根本無必要阻止人們進行社交活動，又稱政府不希望人們覺得需要開始取消活動。

約翰遜強調政府正採取平衡風險的方式抗疫，他希望也相信今年的聖誕節情況會較去年好得多。

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責任編輯：鄭錦玲

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