【MPF】永久離港為由提取強積金申請數目增 積金局：上升不等於移民

積金局發表9月份《強制性公積金計劃統計摘要》，數據顯示，今年第3季以退休、提早退休、永久離港等理由提取強積金的申請達為63,600宗，按季升6%，當中第3季以永久離港為理由提取強積金的申請數目更達9,300宗，按年升14.8%，當中涉及金額達26.04億元，按季升24.3%，按年則升52.8%，創積金局2014年季報獨立統計有關數據後的新高。

積金局發言人表示，根據過往統計，以永久離港為由提取強積金的申請數目時有變動。雖然2020年第四季至2021年第3季的申請數目較2019年第四季至2020年第3季的數目有所上升，但整體而言，最近過去3年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申請數目顯著下降。

發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。此外，由於強積金總體上持續流入的供款，以及累積的投資回報，提取強積金的申索金額亦會因而上升 。不過，發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地，例如非本地僱員結束在香港工作或移居內地生活。

報告顯示，截至今年9月底，強積金總資產值約11,700億元，按年增長14%，其中扣除收費及費用後的淨回報更有超過3,980億。而在過去5年間，強積金總資產增加78%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為4.4%，高於同期的1.6%通脹率。另外，約254萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,040萬個強積金帳戶的24%，其總資產值約807億元，佔強積金總資產的7%。

報告又指，在今年首三季，強積金已收總供款618.4億元，以首三季計算，成歷年最高。其中，可扣稅自願性供款在首三季總額共20.7億元，與去年同期比較，增幅為29%，反映其日漸受到成員歡迎。

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責任編輯：羅浩濂