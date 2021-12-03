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【Apple】蘋果推（PRODUCT）RED版本iPhone 13系列　助對抗疫情

科技 15:25 2021/12/03

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蘋果（Apple）一直有與The Global Fund 基金合作，推出 (RED) 系列產品來協助對抗愛滋病。今年年底，蘋果宣布，再在今年底推出更多款 (PRODUCT) RED版本的裝置及配件，為顧客提供更多途徑，向受到疫情和愛滋病影響的人士捐款協助。

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蘋果今日宣布，將新增多款(PRODUCT) RED產品，包括iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，同時也有紅色手機矽膠護殼。另外，蘋果亦推出PRODUCT(RED) 編織單圈手環、運動錶帶及運動手環。

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蘋果又指，該企同時會新增六款專門的 (PRODUCT)RED 錶面，以搭配新購入的手錶和錶帶。用家可在蘋果官網免費下載六款(PRODUCT)RED錶面，並透過「錶面分享」功能，與其他Apple Watch用家分享這些錶面。

由即日起至12月6日，於 apple.com、Apple Store app，或到 Apple Store 以 Apple Pay 付款，蘋果會就每項購買（PRODUCT)RED 裝置及配件的產品向Global Fund贈出1美元，協助 (RED) 對抗愛滋病和新冠肺炎。

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另值得一提的是，自2006年起，蘋果顧客已幫助籌集了近 2.7億美元款項，為受HIV／愛滋病影響的人士提供預防、檢測及諮詢服務。由蘋果支持的基金已為超過 1,100 萬人帶來護理及支援服務、提供超過 1.92 億次 HIV 檢測，並讓超過 1,380 萬人獲得抗逆轉錄病毒治療。僅在2020年，蘋果對 (RED) 的支援就防止了超過 14.5 萬名 HIV 陽性母親將病毒傳染給她們的嬰孩。

責任編輯：何子澄

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