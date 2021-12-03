【科創比賽】新世界舉辦創新挑戰賽 吸引200隊報名參加 獲勝隊伍將可商業化落實方案

新世界發展的支援初創平台Eureka Nova於上周六（11月27日）舉行「新世界創新挑戰賽」，讓香港的創科人才發揮創意。賽事分為初創組及公開組，初創組的參加者主為香港初創公司，公開組主要為大學生及新世界內部職員。

參賽者會就新世界旗下零售、物理管理等業務的需要，構思解決方案。與此同時，新世界發展亦為參賽者安排工作坊，由集團高層及本地成功初創公司，當中包括Prenetics、Animoca Brands、DayDayCook、SmartMore、Vyond等分享經驗。比賽吸引近200隊報名參加，最終初創組冠軍為Carnot Innovation，亞軍則是有光科技。Eureka Nova將為獲勝隊伍開拓與新世界旗下業務合作的機會，把他們的創新方案商業化落實。

獲得冠軍的Carnot Innovations其目標是成為每棟大廈的「智能大腦」，以其軟件平台分析大廈的機械設備運作，除了監察有否潛在故障，亦減少能源消耗，增強大廈的可持續性並協助實現零碳目標。目前在香港、新加坡、台灣和泰國有28座甲級商廈，採用Carnot Innovations的分析軟件平台，其優化成果包括平均降低大廈15%的能源成本、發現90%的機械設備隱藏故障，減少50%的關鍵故障。Carnot Innovations創始人Ashish Justin和蔡子良表示，是次比賽是絕佳機會得到業務持份者的意見，以及彼此交流，加快創新方案，由構思至落實的過程。

而獲得亞軍的「有光科技」則專注於語言人工智能開發的香港初創公司，為各行業提供智能語音分析，通過自動檢測和分析員工與客戶之間的對話，更有效率了解員工的服務質素，並從而提升。另外，亦會提供全渠道客戶服務系統，通過自動語音偵測及分析，令客戶不用事先選擇語言，自助客戶服務系統也可自動回應問題；與此同時，有光科技可製作語音合成，假設商戶與某名人合作推廣，可透過該名人的短短幾句說話，便可製作整套像真度極高的語音，套用於自助客戶服務系統。

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責任編輯：羅浩濂