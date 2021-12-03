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【智能手機】IDC下調今年全球智能手機增長預測至5.3%　零件短缺、物流挑戰將持續至明年中

股市 13:43 2021/12/03

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【智能手機】IDC下調今年全球智能手機增長預測至5.3%　零件短缺、物流挑戰將持續至明年中

市場研究機構IDC下調2021年及2022年的全球智能手機增長預測，估計今年智能手機出貨量將按年增長 5.3%，達到 13.5 億部，此前預測為增長7.4%；明年手機出貨量按年增3%，此前預期為增長3.4%。

IDC解釋，由於第三季的零部件短缺和物流挑戰較預期嚴重，預計情況會持續至2022年中期才會改善。

第三季度市場下滑速度幾乎是預期的兩倍

IDC移動和消費設備追踪研究總監Nabila Popal提到，第三季度市場下滑的速度幾乎是預期的兩倍，供應鍊和物流挑戰打擊市場主要品牌，此外短缺更集中在 4G 組件而不是 5G。Popal 預計，市場將加速轉向5G，預計明年底，5G 將佔全球出貨量的近 60%，有助緩減智能手機 ASP 下降趨勢。

第四季所有地區出貨量俱跌

踏入第四季，IDC預計，所有地區出貨量都將出現個位數下降，當中亞太地區（不包括日本和中國）及中國的出貨量將分別按年下降 9.1% 和 8.4%。內地消費者需求放緩，預計 2021年及2022年中國出貨量分別按年跌0.2%及0.6%。報告指出，5G的 iPhone 12 和 13 推動下，預計 2021 年5G手機的ASP為 643 美元，按年增1.7%，但料明年5G手機ASP將降14.5%，4G手機ASP降18%。

2023年起五年復合年增長率將保持3.5%

展望 2023 年及以後，IDC 預計，消費者需求被壓抑、平均銷售價格（ASP）下降以及從功能手機到智能手機的持續過渡的推動下，5 年復合年增長率 （CAGR） 將保持溫和但健康的 3.5%。

相關文章：

【智能手機】IDC：內地第3季智能手機出貨量跌4.7%　產品單價上漲、創新度不足拖累表現

IDC：上季全球手機出貨量跌幅遠高預期　蘋果iPhone市佔重奪第二、小米出貨量跌近半成

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編輯：李哲毅

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